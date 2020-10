Luego de que Donald Trump aseguró en el debate presidencial que pagó millones de dólares en impuesto y dijo que Joe Biden recibe dinero de naciones como Rusia o Ucrania, el exvicepresidente hizo alusión a la reciente historia del New York Times que reveló que el presidente de Estados Unidos tiene una cuenta de banco en China que no ha declarado.

“No he tomado ni un centavo de ninguna fuente extranjera en mi vida. Nos enteramos de que este presidente pagó 50 veces más de impuestos en China (en relación con lo que pagó en su nación), tiene una cuenta bancaria secreta en China, hace negocios en China y, de hecho, ¿está hablando de que yo acepte dinero? No he tomado ni un centavo de ningún país, nunca”., afirmó Biden.

Además, Biden hizo énfasis en las declaraciones fiscales personales que Donald Trump insiste en mantener en secreto. El candidato demócrata aseguró que el presidente estadounidense tiene ambiciosos proyectos comerciales en China que ha tratado de mantener en secreto.

“No ha publicado ni un solo año de sus declaraciones de impuestos”, dijo Biden. “¿Qué estás escondiendo? ¿Por qué no estás dispuesto (a divulgarlos)?”, cuestionó.

Trump también afirmó que Joe Biden se había enriquecido gracias a sus anteriores cargos en el gobierno de Estados Unidos. Pero el demócrata se limitó a recordar que había hecho pública su declaración fiscal por más de 20 años.

“Publica tus declaraciones de impuestos o deja de hablar de corrupción”, sentenció Biden.