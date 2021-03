Joe Biden conmemora por primera vez el Día de la Visibilidad Trans

El presidente Joe Biden se convirtió este miércoles en el primer mandatario estadounidense en conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, también conocido como Día de la Visibilidad Trans.

Asimismo, a través de sus cuentas de Instagram y Twitter, donde tiene más de 18 millones de seguidores y más de 9.6 millones, respectivamente, Biden llevó a cabo una declaración sobre esta fecha que se conmemora desde el 2009.

Transgender rights are human rights — and I’m calling on every American to join me in uplifting the worth and dignity of transgender Americans. Together, we can stamp out discrimination and deliver on our nation’s promise of freedom and equality for all. #TransDayofVisibility