Joe Biden pide a sus seguidores: “mantengan la fe, vamos a ganar esto”

Joe Biden y Donald Trump protagonizan una de las elecciones más cerradas en la historia de Estados Unidos. Después de varias horas de haber concluido la jornada electoral, el candidato demócrata a la presidencia se mostró confiado de salir victorioso.

Biden salió a dar un discurso de optimismo en Delaware, donde aseguró que aunque es consciente de que la votación aún no muestra una tendencia sobre cuál candidato tiene una mayor ventaja, tiene confianza de que resultará vencedor.

“Estoy agradecido por todos los trabajadores de casilla, a todos los simpatizantes y gente cada vez que salía de la casa de mi abuelo me decía ‘Joey, conserva la fe’, y eso es lo que haré conservaré la fe. ¡Mantengan la fe, vamos a ganar esto!”, dijo Biden en su discurso.

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

“Sabíamos por el voto anticipado que esto iba a tardar un rato, debemos tener paciencia hasta que se cuenten todas las boletas”, insistió el político de 77 años a sus simpatizantes.

De acuerdo con resultados estimados por The Associated Press, el demócrata tiene prácticamente en el bolsillo la votación en Arizona con el 52.9% de los votos contra 45.8% por parte de Donald Trump.

“Nos sentimos bien con todos esto, sabemos que ganamos Arizona, seguimos compitiendo por Georgia, tenemos un buen presentimiento por Wisconsin o Michigan”, indicó.

De acuerdo al conteo de la mencionada agencia, hasta este momento, el exvicepresidente ha logrado 62,604,888 de votos y un total de 223 electores, contra los 61,007,626 de votos y 174 electores de su contrincante, el republicano y actual presidente Donald Trump.

