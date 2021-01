Joe Biden recibió segunda dosis de vacuna anti COVID-19

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 este lunes. De esta forma está listo para tomar el mando del país el próximo 20 de enero.

Durante una breve plática con los medios de comunicación tras recibir medicamento; el futuro mandatario reiteró que buscará “llevar esta vacuna a todas las personas, tan rápido como sea”, además invitó a todas las personas a seguir con los protocolos utilizados hasta el momento, como el distanciamiento social y el constante lavado de manos.

