Es bien sabido que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su familia son amantes de los perros, así lo han hecho saber con grandes muestras de amor a su perros Champ y Major.

Major fue adoptado por la familia Biden en noviembre de 2018 en la Delaware Humane Association (DHA) en Wilmington, y se convirtió en el primer perro rescatado en habitar la Casa Blanca.

Joe Biden ha dejado claro que los perros son parte de su familia, incluso, Major recibió su “indoguración” por formar parte de la familia presidencial.

Antes de su toma de posesión, Joe Biden respondió un comentario del expresidente de Donald Trump, quien no permitía las mascotas en la Casa Blanca. El demócrata publicó en su cuenta de Twitter: “Pongamos de vuelta a los perros en la Casa Blanca”.

Y así lo cumplió Biden, quien este martes subió una foto en sus redes sociales, donde aparece en su oficina en compañía de sus perros Major y Champ.

“No muchas personas tienen privilegios de entrada a la Oficina Oval. Feliz de informar que estos dos están en la lista”, escribió el presidente.

Not many people have Oval Office walk-in privileges. Happy to report that these two are on the list. pic.twitter.com/DRfr9hMsyW

— President Biden (@POTUS) February 23, 2021