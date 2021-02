Joe Biden suspende bloqueos a TikTok y aplicaciones chinas

El actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, suspendió los bloqueos que se habían impuesto a TikTok y otras aplicaciones chinas durante el mandato de Donald Trump.

Las empresas chinas que tienen aplicaciones funcionando en Estados Unidos pueden respirar. La administración de Trump había forzado a que vendieran una parte de sus aplicaciones a compañías americanas para poder permanecer en el mercado; sin embargo, Joe Biden decidió suspender esta orden y revisará por completo los riesgos de las aplicaciones chinas.

ByteDance, dueña de TikTok estaba estudiando la posibilidad de vender, aunque no estaban convencidos y no sabían que hacer con el caso. Incluso habían apelado ante la justicia para evitar vender. Afortunadamente para ellos, con la llegada de Joe Biden, a menos que se decida otra política, no tendrán que ceder parte de la empresa.

Joe Biden podría aplicar otras medidas a TikTok y aplicaciones chinas

Pro el momento las medidas de bloqueo y obligar a las empresas a vender quedaron suspendidas. Sin embargo, en Estados Unidos se sigue discutiendo la seguridad de los datos de los usuarios en estas aplicaciones. En la Unión Americana se teme que esta información este llegando al gobierno chino y sea usado por ellos.

Por tal motivo, la nueva administración estaría estudiando alguna forma de evitar que esto suceda.

“Planeamos desarrollar un enfoque integral para asegurar los datos de Estados Unidos en los próximos meses, esperamos revisar casos específicos a la luz de una comprensión integral de los riesgos“, comentó Emily Horne a WSJ, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Donald Trump buscaba que TikTok y otras aplicaciones tuvieran que vender a empresas estadounidenses; buscando que con quien compartieran la información pidiera mantener segura la información de los usuarios.