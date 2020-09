Los Red Hot Chili Peppers son conocidos por arriesgarse a crear música de distintos tipos, su versatilidad e ingenio los colocan como una de las bandas más importantes de rock de todos los tiempos.

Pero el talento también va por separado, algunos de los integrantes de RHCP también han lanzado discos de solista, como Josh Klinghoffer, quien estrenó ‘To Be One With You’ el año pasado y que era el suplente de John Frusciante cuando se ausentó de Red Hot Chili Peppers.

¿En quién se inspiró John Frusciante para su nuevo disco?

Y es precisamente John Frusciante quien sorprende con un nuevo disco en solitario, si bien ya había lanzado como Trickfinger el disco “Look Down, See Us”, ahora lo hace con su verdadero nombre y se nombrara “Maya”.

Lo curioso de este trabajo es que Frusciante no se inspiró en situaciones de la vida cotidiana, sino en su mascota, un hermoso gato que tenía en casa y que murió por razones desconocidas.

Según adelanta New Musical Express, el nuevo álbum de Frusciante será instrumental con música electrónica, una combinación que no es desconocida para el guitarrista y que experimentó en su último álbum de solista.

“Lo natural cuando estoy solo ahora, es hacer música como la que se lanzará este año. Me encanta el ir y venir con las máquinas y la computadora”, escribió Frusciante en un comunicado.

¿Quién es John Frusciante?

John Frusciante es un guitarrista y cantante nacido en New York el 5 de marzo de 1970, es considerado uno de los mejores en su instrumento desde hace tres décadas y colabora en diversos proyectos.

Es contemporáneo de otras grandes bandas junto con RHCP, como Nirvana, Blind Melon, Alice In Chains, entre otras.

Actualmente regresó a Red Hot Chili Peppers, pero tiene una larga carrera como músico solista con 12 discos y 5 EP’s.

¿Cuándo saldrá a la venta el nuevo álbum?

La única mala noticia es que habrá que esperar aún más de un mes par el estreno de este material, ya que saldrá el 23 de octubre en todas las plataformas.

A pesar de esto, ya podemos disfrutar un track de la nueva promesa de disco de John Frusciante. Escuchen “Amethbowl”, una rola que parece una combinación entre Burial, Unkle y Radiohead: