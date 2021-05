VIDEO: John Legend da discurso de graduación en la Universidad de Duke

A mediados de abril te contamos que John Legend llevaría a cabo el discurso de graduación de la Universidad de Duke y el día por fin llegó, en el estadio Wallace Wade.

Durante su discurso para la generación 2021, Legend incluso cantó un poco a la Univesidad de Duke al inicio y al final de su intervención.

La estrella de 42 años, originaria de Ohio, siguió para dar un mensaje de empoderamiento a la generación graduada en Carolina del Norte.

Me siento bien porque es la primera vez que estoy en frente de una audiencia en vivo, en frente de gente aplaudiendo, desde febrero del año pasado, hace 14 meses.

Tenemos pocos momentos para celebrar nuestros logros con la gente que queremos y hoy es uno de esos momentos, por supuesto, tras un año de no poder reunirnos, esto es especial”, dijo Legend a los estudiantes.

Asimismo, el cantante de All of Me y Love me Now, recordó que no es su primera vez en la Universidad de Duke, pues en 2004 ofreció un concierto con Kanye West.

En esos días yo tocaba el piano y esperaba que la gente me notara. Más tarde lancé mi primer álbum y hoy me doy cuenta de que tal vez sea gracias a Duke que mi carrera haya despegado”, enfatizó.

John Legend le pidió a los estudiantes seguir aprendiendo y usar la experiencia que tienen y el conocimiento de lo que aprendieron a favor de la democracia y para enfrentar las injusticias y luchar contra ellas.

Asimismo, Legend habló sobre la pandemia y lo que significa para las y los estudiantes.

Algunos perdieron trabajos, otros perdieron amigos y algunos perdieron un año en la universidad, viendo a sus amigos.

De todo lo que perdieron, también ganaron algo, el hecho de que estén aquí hoy, graduándose de una de las mejores universidades, sabiendo que saldrán de aquí con muchas competencias.

Previo a su discurso de graduación, John Legend obtuvo un título honorífico como doctor por la Universidad de Duke.

Aquí te dejamos la ceremonia completa, donde podrás encontrar el discurso de Legend.