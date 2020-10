John Lennon es sin duda parte indispensable de la música, quizá muchos critican su relación amorosa o sus actos rebeldes, pero más allá de eso, su música trascendió por encima de todo.

No era un virtuoso en los instrumentos pero sabía crear letras que podían llegar al alma, entonar un himno de paz, reclamar a Paul McCartney la separación de The Beatles y hasta recordar a su madre de no muy buena forma.

Un contestatario, rebelde, nunca se quedaba callado, así era John Lennon, con una personalidad completamente extrovertida y a pesar de eso, era hombre de familia.

Quizá pueda o no gustarles sus composiciones, pero es parte esencial del rock mundial y hoy cumpliría 80 años de no ser por Mark David Chapman, el fan que lo asesinó afuera de su casa.

Es por eso que aquí te dejamos 5 canciones que muestran el espíritu rebelde que John Lennon siempre tuvo, no son sus mejores composiciones, pero sí es una selección que por su letra merecen estar aquí:

Isolation (1970, John Lennon/Plastic Ono Band)

Una tremenda canción del primer trabajo de solista de John Lennon, aquí muestra el miedo y la soledad a la que se enfrenta el mundo y cómo gran parte de los problemas provienen de esas dos situaciones.

John Lennon no temía a decir que el ser humano siempre tiene miedo, por más seguro que esté en su entorno, siempre habrá algo que lo atemorice. Desde el fracaso, las relaciones, el trabajo etc.

God (1970, John Lennon/Plastic Ono Band)

Tratar sobre temas religiosos en la música en la década de los 70 era condenarte al olvido, eso no le importó a John Lennon. “Dios es un concepto por el cual medimos nuestro dolor”, así iniciaba esta canción que de inmediato levantó polémica.

Lennon no era religioso, no creía en deidades o The Beatles como ídolos, sino en su individualidad como ser humano. Es una franca separación de su pasado con Paul, Ringo y George.

How Do You Sleep (1971, Imagine)

Para el álbum Imagine, John y Paul estaban peleados y el rebelde Lennon no quería saber nada de su antiguo amigo. MCCartney había lanzado “Ram” y esta canción es una respuesta a la salida de ese disco.

A pesar que es una burla hacia Paul McCartney, George Harrison colabora en la guitarra en este tema y también el legendario Klaus Vorman.

Crippled Inside (1971, Imagine)

¿Una canción country de John Lennon? Él no estaba peleado con ningún ritmo, así que se adentró en sonidos poco explorados y jamás tocados por The Beatles como tal y salió esta hermosa canción.

“Cripple Inside” traducido al español sería algo así como “Quebrado o Lisiado por Dentro”, hace referencia hacia todo lo convencional y que crea una máscara en la forma de vivir de las personas.

Lennon la calificó alguna vez como un tema “anti-religioso”, “anti-nacionalista”, “anti-convencional” y “anti-capitalista”.

Mind Games (1973, Mind Games)

Para este álbum, John Lennon había probado cualquier clases de drogas y psicotrópicos, pero él creía que el ser humano podía llegar a un estado mental superior sin necesidad de estos factores externos.

En un principio se iba a llamar “Make Love, Not War”, pero al final le gustó más el título por el que se conoce. La meditación era parte esencial en la vida de Lennon y esto lo refleja en el tema, una vía que pocos artistas apoyaban.

¿Recuerdan otras 5 canciones de John Lennon que reflejen su espíritu rebelde?