John Mulaney en una relación con Olivia Munn tras su divorcio con Anna Tendler

El comediante John Mulaney está en una relación con la actriz Olivia Munn, luego de anunciar su divorcio con Anna Marie Tendler.

Así lo confirmó el sitio PageSix, quienes aseguran que una fuente les confirmó este rumor.

Y es que esta tarde, el nombre de ambas estrellas se volvió tendencia, luego de que People asegurara que Mulaney y Munn se están tomando las cosas con calma.

Asimismo, los informes señalan que el comediante de 38 años y la actriz de 40 se conocieron en una iglesia de Los Ángeles.

En una publicación del 21 de diciembre del 2020, Olivia Munn le mandó su apoyo a John Mulaney, ex escritor de SNL, luego de que anunciara que estaba en rehabilitación después de luchar contra el abuso de acohol y drogas.

Sending SO MUCH love and support to John Mulaney. You got this. ❤️⚡️