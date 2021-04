JoJo Siwa habla acerca de ser pansexual: “Es la primera vez que me siento feliz”

Jojo Siwa se sincera acerca de ser pansexual y estar enamorada. “Esta es la primera vez que me siento tan feliz personalmente”. La YouTuber dio importantes declaraciones en una entrevista para People. “Por primera vez, personalmente, estoy como, vaya, que felicidad. Estoy muy orgullosa de ser yo”, dijo después de reconocerse como parte de la comunidad LGBTQ.

View this post on Instagram

La superestrella se describe a sí misma “como una animadora” y como “el ser humano más feliz del mundo”.

En enero, Siwa se declaró LGBTQ, a través de una serie de publicaciones en TikTok e Instagram. La joven también declaró su amor por su novia Kylie Prew, de 18 años. “A ella nunca le importa lo que Internet diga sobre nosotros”, dice. “Es bueno tener a alguien así en mi vida”.

Al principio, Jojo no quería poner una etiqueta a su sexualidad. “Todavía no sé lo que soy. Es como, quiero averiguarlo. Y tengo esta broma. Su nombre es Kylie. Y entonces digo que soy Ky-sexual”, dice.

“Pero, no sé, bisexual, pansexual , queer, lesbiana, gay, heterosexual. Siempre digo gay porque lo cubre o queer porque creo que la palabra clave es genial”. “Me gusta queer”, agrega. “Técnicamente diría que soy pansexual porque así he sido siempre, toda mi vida es así, mi humano es mi humano”.

View this post on Instagram

La razón de su felicidad no sólo es por aceptar su identidad sexual, también es por su interesante vida personal y profesional. Siwa se dedica todos los días a filmar contenido para Youtube y para los productos que patrocina, hacer TikToks. Además prepara una nueva película de Nickelodeon que se estrenará en verano llamada “The J Team”.

Jojo patrocina una gran cantidad de productos en Target, Walmart y JCPenney, desde muñecas, ropa y dulces hasta relojes, zapatos y sillones. Además, la estrella tiene dos Mercedes convertibles estacionados afuera de su casa con su rostro adornado.

View this post on Instagram

Le gustan los macarrones con queso y hablar por FaceTime con su novia, Kylie. También le encanta Ariana Grande y es fan de la serie Grey’s Anatomy.

“Lo mío es que no quiero que la gente vea mis videos o compre mi mercancía si no van a apoyar no solo a mí, sino a la comunidad LGBTQ”, concluye la influencer. “Nunca he recibido tanto apoyo del mundo”, dice. “Creo que esta es la primera vez que me siento tan feliz personalmente”.