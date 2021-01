JoJo Siwa pide perdón por su juego de mesa que critican de inapropiado

La cantante y estrella de Internet JoJo Siwa se disculpó por un juego de mesa que contiene su imagen y que ha sido calificado por los padres de familia como inapropiado.

Recientemente, Nickelodeon lanzó un juego de mesa llamado “JoJo’s Juice”, en el que se hacen preguntas a los jugadores, sin embargo, la influencer de 17 años habló sobre el polémico contenido de las preguntas.

De acuerdo con el sitio Page Six, algunas de las preguntas eran: “¿Alguna vez te has encontrado a alguien desnudo o te han visto así?” y otras como “¿Alguna vez has salido sin ropa interior (un traje de baño no cuenta)?”.

Estas preguntas fueron catalogadas inmediatamente como inapropiadas, ya que el juego está enfocado a un mercado infantil, por lo que los millones de seguidores de la joven influencer se lo hicieron saber a través de su cuenta de TikTok, donde tiene más de 31 millones de seguidores.

A raíz de esto, a través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 10 millones de seguidores, JoJo compartió un video en el que explicó lo que pasó y en el que se pronunció en contra del juego de mesa.

Mis seguidores y fans en TikTok llamaron mi atención sobre un juego de mesa que tiene mi imagen y que tiene contenido realmente inapropiado. Cuando las empresas hacen estos juegos, no revisan cada aspecto conmigo, por lo que no tenía idea del tipo de preguntas que se incluían. Cuando vi esto estaba muy, muy, muy molesta sobre lo grotesco de estas preguntas, por lo que hablé con Nickelodeon inmediatamente”, dijo la estrella de Dance Moms.

De acuerdo con JoJo Siwa, Nickelodeon ya se encuentra trabajando para hacer que el juego de mesa se deje de elaborar y para que sea retirado de los sitios en los que se está vendiendo.

Espero que sepan que yo jamás aprobaría o daría mi permiso para ser asociada con este juego de haber visto las preguntas en las cartas antes de que comenzaran a venderlas”, señaló la bailarina.

Aquí te dejamos el video completo con el que JoJo Siwa se disculpó por el juego de mesa inapropiado que contiene su imagen.