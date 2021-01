JoJo Siwa salió del clóset con esta foto y agradeció a sus fans

JoJo Siwa es un ejemplo para millones de jóvenes, por ello, no es sorpresa que su nombre se vuelva tendencia ya que salió del clóset con una tierna foto y toda la comunidad LGBTQ+ la celebra.

Desde su cuenta de Twitter, en donde tiene 560 mil seguidores, la cantante mostró una camiseta que le regaló uno de sus familiares con la frase “Best gay causin“, que se traduciría como “La mejor prima gay“.

La foto rápidamente sumó más de 1 millón de likes, así como cerca de 150 mil RT en dicha red social.

Celebridades y estrellas como Paris Hilton, Tana Mongeau y Todrick Hall, entre otros famosos, han festejado que JoJo continúe siendo un ejemplo para sus jóvenes fans.

Por su parte, en Instagram, Paris Hilton le ha hecho comentarios como “Amo que lo hayas hecho”.

Los fans de JoJo Siwa habían comenzado a sospechar que la estrella de 17 años saldría del clóset, pues recientemente había compartido en TikTok un video cantando Born This Way, de Lady Gaga, que ha sido representativa de la comunidad LGBTQ+.

La cantante y estrella de Internet aprovechó el amor de sus fans para agradecerles a través de un video en su cuenta de Instagram, en donde suma más de 10 millones de seguidores.

Ahora que lo pude compartir con el mundo es increíble, estoy muy feliz. Quiero que la gente sepa que hay mucho amor en el mundo y que es maravilloso. Me he sentido amada, he sentido la felicidad rodéandome y es increíble.

Aquí te dejamos la foto con la que JoJo Siwa salió del clóset y el video que publicó para agradecerle a la gente que le ha demostrado amor.

My cousin got me a new shirt pic.twitter.com/DuHhgRto7b

— JoJo Siwa!🌈❤️🎀 (@itsjojosiwa) January 22, 2021