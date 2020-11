¡Increíble! Jon Rahm realiza impresionante hoyo en uno

El golfista Jon Rahm celebró a lo grande su cumpleaños número 26, pues realizó un espectacular hoyo en uno que incluso pasó encima del lago.

Aunque pareciera un truco de edición, el video donde el deportista logra la espectacular hazaña, muestra como Ranhm golpea la pelota y ésta rebota en el lago tres veces hasta llegar a suelo firme, ahí hace una pequeña curva hasta llegar al hoyo 16.

From pond to pin! Rahm skips to a hole-in-one on No. 16 at #themasters pic.twitter.com/JNNPWgW9OP

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020