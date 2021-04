Josh Duggar es arrestado en Arkansas

Josh Duggar, quien fuera una estrella de televisión, fue arrestado por agentes federales en Arkansas, su estado natal.

Los alguaciles detuvieron a Josh y lo pusieron bajo custodia federal en el Centro de Detención del condado de Washingtion, en Fayeteville, este jueves 29 de abril.

La noticia fue dada a conocer por el condado de Washington, en Arkansas, luego de que publicaran su fotografía detenido.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Josh Duggar es conocido por aparecer en 19 Niños y Contando (19 Kids and Counting) y sus cargos no están claros, pero varios medios han dado a conocer que sus cargos son federales y no locales.

Asimismo, se dio a conocer que Josh Duggar no obtuvo derecho a fianza.

¿Quién es Josh Duggar, famoso arrestado en Arkansas?

Aunque los cargos que enfrenta no se han hecho públicos, en 2019, Seguridad Nacional allanó la concesionaria de automóviles donde trabajaba Duggar.

A principios de la misma semana, se informó que la casa de Duggar también fue allanada, aunque los detalles no se han hecho públicos.

De acuerdo con TMZ, Duggar está involucrado en una disputa legal por fraude inmobiliario.

Anteriormente ha sido acusado de abusar sexualmente de sus hermanas y de una víctima no relacionada.

En 2015, el reality show de TLC, 19 Kids and Counting fue cancelado luego de el reporte de que Duggar había abusado sexualmente de cinco menores de edad.

Luego del escándalo, Jill, Jessa y otros miembros de la familia, sin Josh, protagonizaron un spin off de TLC, llamado Counting On.

Hasta el momento, su esposa Anna Duggar, quien recientemente había anunciado que estaba embarazada de su séptimo hijo no ha hecho declaraciones al respecto.