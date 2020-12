Matt Goodman, un joven de Taunton Massachusetts que acaba de cumplir 21 años compró su primera cerveza con el billete que le dejó su padre antes de morir.

Antes de morir a causa del cáncer, su difunto padre, John Goodman, le dejó un billete de 10 dólares para que lo gastara cuando cumpliera la mayoría de edad.

almost 6 years ago before my dad passed he gave my sister this 10$ bill to give to me on my 21st birthday so he could buy me my first beer, cheers pops havin this one for you! pic.twitter.com/oaIulpEJTc

— Matt Goodman (@mattg12699) December 6, 2020