Joven desaparece después de ser víctima de una broma en WhatsApp

Un joven desapareció después de ser víctima de una broma de un grupo de compañeros en WhatsApp. Se trata de un alumno de la Prepa 5 de la UNAM en la Ciudad de México.

Un supuesto audio y mensaje de texto del Grupo 454 de WhatsApp circuló en Facebook. Un joven llamado Jorge Barrera vio los mensaje de sus compañeros de la preparatoria y fue víctima de la broma. Ahora se encuentra desaparecido.

El joven Jorge Barrera desaparece después de la broma

Jorge Barrera de 16 años, desapareció el 26 de octubre, al ser víctima de una broma que se originó en un grupo escolar de WhatsApp. En este grupo, los alumnos dijeron que tenían que asistir de manera presencial a la preparatoria para presentar un examen. Barrera, sin corroborar si el mensaje era cierto o no, asistió a la institución académica y no se le ha vuelto a ver desde ese momento.

La CMX ya emitió la Alerta Amber para buscar al joven

El miércoles 4 de noviembre el gobierno de la Ciudad de México publicó la Alerta Amber para buscar al joven desaparecido.

La #FGJCDMX busca desde el 03 de noviembre, fecha en que se reportó su desaparición, a Jorge, de 16 años de edad, quien fue visto por última vez el pasado 26 de octubre en la colonia Ampliación Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan #NosFaltaJorge pic.twitter.com/vbsJqoSSGI — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 5, 2020

Se ha compartido las capturas de pantalla del Grupo 454 de Facebook y se puede leer como los compañeros de Barrera le hicieron la pesada broma. Compañeros señalaban que se encontraban en la preparatoria para presentar un examen de geografía. Algunas alumnas incluso subieron imágenes para fingir que estaban en la biblioteca del plantel.

El joven preguntó varias veces a sus compañeros si esto esta verdad, pero todos continuaron con la mentira. Es por eso que Barrera presuntamente se trasladó a la preparatoria.

A través de redes sociales también comenzaron a circular supuestos audios enviados por Jorge Barrera antes de su desaparición. En ellos reclamaba a su compañeros por haberle hecho tan pesada broma. En uno de los supuestos audios, Barrera dijo:

“Yo tengo que salir, tengo que regresar, no estoy todo el día en mi casa…me pusieron el pie bastante feo, también es mi culpa por ser tan, hasta cierto punto, ignorante, creído, inocente hasta cierto punto porque nunca en verdad… nadie, me había hecho esto, nadie. Es triste pensar de los que yo me fie, confié en que fueran mis compañeros, a un tiempo futuro mejores amigos, me hicieran esto porque duele, duele bastante que te hagan esto, que te traicionen”, dijo el joven.

Un grupo de estudiantes piden castigar a los responsables

Un grupo de estudiantes de la Prepa 5, convocaron el jueves 5 de julio una reunión en el plantel educativo. La finalidad es presionar a la directora del plantel y a las autoridades de la UNAM para castigar a los responsables de la broma.

Mientras tanto, la etiqueta #NosFaltaJorge se está convirtiendo en tendencia en Twitter.