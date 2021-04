Joven latina hija de indígenas purépechas es aceptada en Harvard

Las historias de superación siempre son dignas de contar, pues muchas de ellas sirven de inspiración para muchas personas. Tal es el caso de Elizabeth Esteban, una joven latina hija de indígenas purépechas (oeste de México) que fue aceptada en Harvard.

De padres trabajadores del campo en el valle de Coachella, California, Elizabeth tenía el objetivo de superarse, fue así como consiguió la beca completa en la universidad más prestigiosa de Estados Unidos.

“Bueno me sentí orgullosa y emocionada, todo tipo de emoción porque nunca hubiera creído que una persona como yo, sería aceptada en una universidad de prestigio”, dijo la joven a la cadena NBC.

Esteban vive en una casa móvil en La Meca junto con sus padres, quienes forman parte de los cientos de indígenas de México que han viajado a Estados Unidos en busca de una mejor vida.

“Merece la pena levantarse temprano cada mañana y trabajar duro en el campo. Ahora vale aún más la pena, porque mi hija ha logrado lo que soñó. Estoy muy orgullosa”, aseguró Cecilia Esteban, madre de Elizabeth cuya lengua natal es el purépecha, dialecto que se habla principalmente en Michoacán, México.

Elizabeth creía que sus bajos recursos y su origen serían impedimentos para superarse en la vida.

“Al principio no iba a aplicar para Harvard porque no me sentía como que mis logros habían merecido atender una universidad así tan prestigiosa”.

De acuerdo a datos de Harvard, su tasa de aceptación es del 3% y solo el 10% de su población estudiantil es de origen latino.

Elizabeth vio su perdido su acceso a Harvard

Esteban confesó que problemas con el acceso a internet significaron dificultades con sus clases virtuales. Incluso, el día de su entrevista con Harvard su internet falló, y perdió la conexión, lo que le hizo pensar que había perdido la oportunidad de ingresar a la universidad.

“También recibí un dispositivo de internet del distrito y, la mayor parte del tiempo, mi pantalla era un círculo tratando de reconectarme”.

Esteban estudiará Ciencias Políticas y en un futuro aspira a ser congresista en la región donde vive.

“Soy parte de un grupo indígena que siente que las mujeres deben quedarse en casa y ser la madre del estereotipo que se queda en casa. Solo quería romper esas barreras”, aseveró.