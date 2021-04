Joven latino sorprende a sus papás regresando a su país tras años en Estados Unidos

Luego de pasar años fuera de tu tierra natal, qué mejor que regresar y fue justo lo que hizo un joven latino, quien sorprendió a sus papás volviendo a su país para estar un tiempo con ellos, luego de pasar años en Estados Unidos.

A través de TikTok, el video se ha hecho viral y rápidamente ha sumado más de 1 millón de reproducciones, así como más de 200 mil likes.

Y es que la esposa del joven publicó el video del viaje que hicieron de California hasta México y emocionó a miles de personas que se han visto en situaciones similares.

Mi esposo decidió regresar a México para visitar a sus papás, luego de 6 años. Culiacán, Sinaloa, aquí vamos, dice al inicio del video.

El material muestra la reacción de su papá, quien no duda en correr a abrazar a su hijo.

Por si las emociones no fueran suficientes, el joven decidió sorprender a su mamá, quien no tenía idea de que su hijo iba a regresar.

Tras verlo llegar, la mamá mostró sus emociones y agradeció el poder verlo de nuevo.

Ay mi hijo, hermoso. Gracias señor porque me dejaste volver a ver a mi hijo”, dice entre sollozos la mamá.

Malditas fronteras. Gracias dios por estos momentos tan bonitos”, escribió la joven en la descripción del video.

Otros latinos, que se han visto en situaciones similares, se mostraron contenos del reencuentro del joven latino con sus papás, luego de pasar años en Estados Unidos.

“Mirar a un señor de México correr así y abrazar a su hijo no es de todos los días“, “Lloré con la reacción de su papá, a los papás les cuesta mostrar sus emociones, ver eso me sacó lágrimas” y “Yo llevo 15 años sin ver a mi papá. Él continúa trabajando en Estados Unidos y mi mamá se fue hasce 8 años con él, no sé ´como actuaré el día que los vuelva a ver”, fueron algunos de los comentarios.