El coronavirus es una terrible enfermedad que ha rebasado a muchas personas, gobiernos y países. Los gastos para tratar el COVID-19 son muy costosos y si la hospitalización, es una necesidad que muy pocas personas pueden costear en caso de no obtener ayuda de las autoridades sanitarias.

Una conmovedora historia se hizo viral en redes sociales. Ana Paola, una adolescente mexicana de 16 años, cortó su cabello para poder venderlo y así costear los gastos médicos de su abuelito, Jesús Romero, quien necesitaba oxígeno.

La situación adversa en la familia comenzó cuando uno de sus tíos contrajo COVID-19. Días después, ya eran 10 infectados en total, incluyendo a Ana Paola.

Los gastos médicos comenzaron a rebasar la capacidad económica de la familia, por lo que la joven Ana decidió vender su cabello para poner su grano de arena.

“Yo prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito. De todos modos mi cabello vuelve a crecer, me quedó muy cortito, pero bueno, desde antes de que me lo cortara muchísimas personas me apoyaron y lo siguen haciendo mandándome lindos mensajes de mi nuevo look”, dijo la joven.

Dos mil quinientos pesos (125 dólares) fue el dinero que obtuvo Paola por su larga cabellera de 73 centímetros.

Aprovechando que su caso se hizo viral en redes sociales, Ana aprovechó para pedir ayuda para el tratamiento de su abuelo, pues la familia se endeudó con más de 40 mil pesos en gastos médicos.

“Lo que necesitamos con urgencia es conseguir un concentrador de oxígeno y un tanque con mayor capacidad”, agregó Paola.