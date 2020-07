Jóvenes en Harrisburg se unen para pedir igualdad y justicia social

Más de 50 jóvenes que viven en Harrisburg se unieron el viernes 3 de julio para llamar la atención sobre cuestiones políticas al gobierno y a otros miembros de la comunidad.

Nosotros todavía no somos libres ( We Still Aren’t Free en inglés) fue organizada por varios estudiantes de Hickory Ridge High School en Harrisburg. Los temas políticos a los que llamaron la atención incluyen el racismo, la deportación, los derechos LGBTQ y más.

Ellos se unieron en frente del edificio de gobierno de Harrisburg para escuchar de algunos oradores sobre los temas políticos. Después, marcharon alrededor del ayuntamiento, cantando y sosteniendo carteles para traer el cambio.

Al final, se arrodillaron por ocho minutos y cuarenta y seis segundos, la cantidad de tiempo que un oficial de policía de Minneapolis presionó su rodilla sobre el cuello de George Floyd.

El impacto

Esos estudiantes quieren cambiar el ambiente del pueblo de Harrisburg, el cual tiene un 16 % de afroamericanos y un 3.3 % de latinos.

Estoy sinceramente orgullosa de nuestra juventud en Harrisburg , dijo a La Noticia Jaleah Taylor, una de las organizadores del evento. Siento que vamos a poder liderar una gran generación en el futuro .

El evento fue planeado en un momento en donde muchos ciudadanos celebran la independencia de Estados Unidos.

Quiero que los residentes de Harrisburg reflexionen sobre lo que están celebrando , dijo Taylor. ¿Están pensando en los pueblos indígenas? ¿Están pensando en la comunidad LGBTQ? ¿Están pensando en la muerte de George Floyd?

Otros eventos

Esta marcha no fue el primer evento planeado por estos jóvenes. Comenzaron con una protesta para conmemorar Juneteenth (el 19 de junio), una festividad que celebra el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Esos jóvenes planean realizar más eventos en el futuro para crear conciencia sobre otros temas políticos.