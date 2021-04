Jóvenes queman vivo a un perrito de tres meses

Un terrible caso de maltrato animal se hizo viral en redes sociales, incluso generó el hashtag #JusticiaParaHuitzili, un perrito de tres meses que fue quemado por un grupo de adolescentes en el estado de Guanajuato, México.

De acuerdo a testigos, los jóvenes rociaron con gasolina a Huitzili y le prendieron fuego en un terreno abandonado.

Alma Arellano, una rescatista independiente, fue quien difundió el caso en redes sociales. Arellano llevó a Huitzili al veterinario, lamentablemente murió horas después a consecuencia de las quemaduras.

“Ayer, por la tarde, me di cuenta en Facebook de lo que le hicieron a esta criaturita y, de contacto en contacto, me fueron llevando hasta el lugar donde tenían a Huitzili; lo recogí y me lo llevé a una veterinaria para intentar salvarlo pero ya no se pudo, estaban muy graves sus quemadoras”, escribió Arellano.

La clínica veterinaria se puso en contacto con Alma para avisarle que les fue imposible estabilizar al cachorro.

“Fue la propia Arellano quien decidió llamar “Huitzili” al perro. “Yo le puse el nombre una vez que murió, el perrito es un mensajero como el colibrí, su caso debe ser un mensaje para frenar el maltrato animal”.

El caso conmovió a cientos de personas en redes sociales, quienes con el #JusticiaParaHuitzili, exigieron que las autoridades se involucren en el caso y encuentren a los responsables.

Versiones preliminares y extraoficiales indican que los responsables de prenderle fuego y asesinar a Huitzilli son varios menores de edad, que viven en esa misma colonia de León, #Guanajuato.



Atención aquí, @municipio_leon, @Seguridad_Leon, @FGEGUANAJUATO, @hlsantillana. pic.twitter.com/UvmcqljDg3 — Alex Ramblas 📽 (@alexramblasr) April 20, 2021

“No puede ser posible que esto siga pasando en León y en todas partes, tengo tantas experiencias iguales o peores a esta, pero esto ya es el colmo, es una barbaridad, deben detener a tantos desalmados, no hay autoridad ni ley que proteja a los animales, ellos son los más indefensos”, lamentó Alma Arellano.

Incluso, Arellano posteó en sus redes sociales que convocaría a una marcha en contra del maltrato animal.

“Muchas gracias a todos. De primera instancia, hoy comenzamos la investigación para dar con los responsables aunque sabemos que, al ser menores de edad, tal vez, no haya la justicia que queremos para que los criminales paguen con cárcel. Pero vamos a hacer lo que corresponde para saber quienes fueron”, escribió.