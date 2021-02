Juan José Origel se defiende por vacunarse en Estados Unidos

Después de haber viajado a Estados Unidos para recibir la vacuna anti COVID-19, Juan José Origel recibió innumerables críticas; sin embargo, el conductor se defendió asegurando que “no hizo nada malo”.

Y es que en su cuenta de Twitter el comunicador publicó que había recibido la vacuna en Estados Unidos, justo en el Estado de Florida, donde el gobernados había dicho que los turistas no podían ponerse el medicamento.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Eso generó muchas críticas, pues en México hay un programa de vacunación que va por etapas y justo los adultos mayores de 60 años comenzarán a vacunarse en febrero; por lo que la gente aseguró que debió esperar su turno (tiene 74 años).

Según se reportó, Juan José Origel podría recibir una multa, o podrían cancelarle la Visa, pues la vacunación es solamente para residentes de Estados Unidos; sin embargo, Origel aseguró que no nadie le ha comunicado que esto vaya a suceder.

“Es más lo que la gente opina y dice. La verdad yo no hice nada malo, no cometí ningún delito. Fui a ponerme la vacuna con mi pasaporte mexicano, ni siquiera llevé un papel que me involucre en algún delito, nada“, comentó en entrevista con el periodista Edén Dorantes.

“No mentí a nadie. No hablé ni siquiera con el hombre. Le di mi pasaporte, lo anotaron, me pusieron la vacuna, me esperé 15 minutos y es todo lo que me dijeron”.

Y pese que se piensa que pudieran retirarle la Visa, aseguró que nadie se ha puesto en contacto con él sobre ese tema.

“No creo que me la quiten porque no siento que haya cometido ningún delito, ninguna falta de nada. No he recibido ningún papel ni nada”.

Además, Juan José Origel aseguró que consiguió la vacuna de forma legal, pues solo siguió los procedimientos y nunca le señalaron que estuviera haciendo algo mal.

“Yo llego a Miami como turista y me dicen ‘oye por qué no aplicas y ver si te toca la vacuna’ Me tocó la suerte, me citan a las 3pm en un zoo de Miami, era el único coche que llegué. Yo llevaba chofer porque no tengo licencia, tenía la cita. Con lo único que llevaba era mi pasaporte de turista, en el momento que me pusieron la vacuna la vida de cambio”.