Juego de Tronos: tuit enciende rumores de remake

Un tuit publicado el 14 de abril en la cuenta de la serie de HBO, Juego de Tronos, encendió rumores sobre la realización de un remake sobre la octava temporada de la serie.

“Winter is coming” (“El invierno está en camino”, en español) fue el tuit publicado en la cuenta de la serie que generó todo tipo de reacciones y especulaciones en los aficionados.

¿Remake de Juego de Tronos?

Un remake de la octava temporada es más un deseo de los fans que una realidad posible, pues muchos quedaron inconformes con la manera en la que finalizó la serie.

Lo único que HBO ha confirmado es la realización de una precuela basada en la dinastía Targaryen que se llamará House of Dragon (Casa del Dragon).

Winter is coming. — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 14, 2021

House of Dragon

La nueva serie basada en el universo de los libros escritos por George R. R. Martin será una adaptación de la novela Fuego y Sangre del autor.

House of Dragon se desarrolla 300 años antes de la línea temporal de Juego de Tronos y cuenta la historia de los poderosos ancestros de Daenerys Targaryen y Jon Snow, quienes montan dragones y ciertamente pueden comunicarse intuitivamente con ellos.

Reparto

HBO ya anunció el reparto de House of Dragon, en cuya producción participará el mismo autor de los libros.

Dentro de los actores y actrices de House of Dragon se encuentran Paddy Considine de The Outsider; Olivia Cooke de Ready Player One; Emma D’Arcy de Truth Seekers, Matt Smith de The Crown y muchos más.

Saga

Los aficionados inconformes con el final de Juego de Tronos deberán esperar a que el autor de los libros finalice los últimos dos tomos de la saga que desarrollan los acontecimientos de las últimas temporadas de la exitosa y millonaria producción de HBO.

Juego de Tronos está basada en una saga de libros llamada Canción de Hielo y Fuego cuyos tomos hasta el momento son Juego de Tronos, Choque de Reyes, Tormenta de Espadas, Festín de Cuervos y Danza de Dragones.

Los últimos dos tomos Vientos de Invierno y Sueño de Primavera, que están siendo escritos por George R. R. Martin.