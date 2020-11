Michael Schechterly, juez del condado de Perry, Pensilvania, fue acusado de abusar sexualmente de un niño de 12 años en su casa. Es probable que haya abusado de otros menores.

Luego que la policía descubrió que abusó del menor de 12 años y una profunda investigación, el fiscal general del estado, Josh Shapiro, determinó acusar a Schechterly de contacto ilegal a otros niños.

Judge Accused of Sexually Abusing 12-Year-Old Special Needs Child. Now AG Suggests There May Be More Victims: https://t.co/6CQSS4QmLQ pic.twitter.com/iYndPxGfCA

— Law & Crime (@lawcrimenews) November 3, 2020