Juez ordena rastreo de boletas en algunas oficinas de correo

El juez de la corte de primera instancia del Distrito de Columbia, Emmet Sullivan, ordenó al Servicio Postal de Estados Unidos ( USPS , por sus siglas en inglés) el rastreo de boletas electorales entregadas por correo.

La medida aplica a entidades especificas y ordena que entre las 12:30 p.m. y las 3:00 p.m. (hora del Este del país) se deben hacer rastreos en distintas oficinas de correo con el fin de hallar las boletas retenidas en las instalaciones y entregarlas de inmediato.

BREAKING: U.S. District Judge Emmet Sullivan orders USPS to sweep facilities for remaining mail ballots and immediately send them for delivery pic.twitter.com/pBvJRmzcqi

