Juez retrasa revelar videos de muerte de Andrew Brown Jr. al público

Un juez en Carolina del Norte decidió el 28 de abril retrasar la publicación de los videos donde se muestra la muerte de Andrew Brown Jr. cuando oficiales le dispararon en un intento de arresto.

El juez Jeff Foster dijo que los videos no se revelarán hasta que transcurra un período no menor a 30 días y no mayor a 45 días para permitir la “finalización de cualquier investigación”.

Sin embargo, en 10 días los videos deben ser mostrados a su hijo adulto, Khalil Ferebee, y a sus familiares en el primer grado de parentesco junto a un abogado.

“La publicación en este momento crearía una seria amenaza para la administración de justicia equitativa, imparcial y ordenada”, dijo el Foster en su fallo.

Divulgación a los medios

La petición de divulgación de los videos fue consignada por distintos medios de comunicación, incluidos The New York Times y CNN.

Foster también dijo que la corte considerará divulgar los videos a los medios de comunicación una vez que termine la investigación sobre el homicidio.

El juez decidirá qué fragmentos del video serán mostrados y pidió a la Oficina del Alguacil del condado de Pasquotank el ocultamiento de los rostros de los oficiales en la grabación.

Foster también ordenó que se borre cualquier etiqueta o señal identificadora de los oficiales presentes en la muerte de Andrew Brown Jr.

¿Cuántos videos son?

En total, hay seis videos:

Cuatros videos correspondientes a cuatro cámaras corporales.

Dos videos de una sola cámara corporal.

Un video de un vehículo de los oficiales.

Hasta el momento, solo se han mostrado 20 segundos de un solo video a los familiares de Brown y sus abogados, quienes cuestionaron que se les mostrara tan pocos segundos de los videos.

Postura del alguacil

El alguacil del condado de Pasquotank, Tommy Wooten II, publicó un comunicado asegurando que lamenta la decisión del juez con relación a los videos del homicidio de Andrew Brown Jr.

“Quería que las imágenes de la cámara corporal se revelaran al público tan pronto como fuera posible. Me siento decepcionado de que no pasará inmediatamente. Obviamente, respeto la decisión del juez”, dijo Wooten en un comunicado.

Mientras tanto, las protestas continúan en Elizabeth City, ciudad donde ocurrió la muerte del afroamericano y en la cual se encuentra vigente un toque de queda.

