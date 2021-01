Julio César Chávez era mejor que Floyd Mayweather Jr.: Mike Tyson

Todo mundo sabe que Julio César Chávez es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, ha sido comparado con infinidad de púgiles actuales, pero la realidad es que pocos tienen el éxito del “César del Boxeo”.

Uno de los que vio de cerca la carrera de Julio César Chávez es Mike Tyson, quien nunca ha ocultado su fanatismo por el estilo único del púgil mexicano y en numerosas ocasiones ha alabado la carrera de Julio César Chávez.

Ante la polémica de que si Floyd Mayweather Jr. es el mejor boxeador de la historia, Mike Tyson salió a revirar esta afirmación que ha hecho en innumerables ocasiones “Money” y lo hizo con una contundente declaración.

Para Tyson, el mexicano Julio César Chávez ha sido mejor boxeador que “Money”, más allá de las victorias y derrotas que uno u otro puedan tener en su récord personal y número de títulos.

“Que no me diga Mayweather que es el mejor peleador con 50-0. Es un gran peleador, no hay duda, pero con 50-0. Julio César Chávez tuvo 90 peleas invicto, peleaba como ocho veces al año contra cualquiera que quisiera pelear con él”, dijo “Iron Mike”.

“Peleaba contra cualquiera que estuviera en los rankings. Floyd es un gran peleador, no me lo tomen a mal, pero tuvo 50 peleas invicto, Sugar Ray Robinson tuvo 47 peleas, perdió una, y luego tuvo una racha de 78 triunfos (registrada oficialmente en 88). Con 60 nocauts”, explicó Iron Mike en su podcast.