Julio César Chávez Jr. asegura estar arrepentido de sus adicciones

Julio César Chávez Jr. tenía potencial para ser una de las grandes figuras del ring, a pesar del nombre que cargaba, una demostración de fiereza contra Sergio “Maravilla” Martínez en septiembre del 2012, reveló que había heredado parte del talento de su padre.

A partir de ese momento, la carrera de Chávez Jr. fue en picada, en lugar de ponerse a entrenar, el “Hijo de la Leyenda” prefirió los excesos y las malas amistades, situaciones que lo pusieron en el camino de las adicciones.

En una entrevista para la agencia EFE, Chávez Jr. aceptó haber caído en las drogas y el alcohol cuando estuvo en la cúspide de su carrera, situación que lamenta y de la que se arrepiente.

“De lo único que me arrepiento en mi vida fue de tener una adicción, de haberme desenfocado; es lo único que me da coraje, todo lo demás no. Uno quiere estar bien, hacer las cosas para disfrutar, pero no se puede ser feliz todo el tiempo”, dijo.