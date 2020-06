La celebración de Juneteenth trae a cientos de manifestantes al centro de Charlotte

Un manifestante, que se identificó sólo como Chris, sostiene un cartel que aboga por hacer del Juneteenth una fiesta federal, cuando la Marcha de la Libertad en Charlotte terminaba en First Ward Park. "No entiendo cómo podemos apoyar federalmente el Día de Colón, pero no el Juneteenth. Tenemos que reconocer a Juneteenth como una fiesta histórica, para que todos los afroamericanos celebren su libertad", dijo Chris. Foto por Anton Delgado | NC News Intern Corps.