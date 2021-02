Justice League: Así luce Jared Leto personificando a ‘The Joker’

Uno de los filmes más esperados del 2021 es la reedición de Justice League, la cual es una obra de Zack Snyder y vendrá con un montón de extras, desde escenas inéditas y otro tipo de materiales que la harán única.

Además, veremos la versión del Director Zack Snyder, la cual quiso en un principio, pero no pudo concretar este movimiento, pero en 2021, eso cambiará y veremos otras situaciones distintas en este filme.

La versión de “Liga de la Justicia” de Zack Snyder seguirá, a rasgos generales, la misma estructura que la cinta de 2017, también presentará nuevos personajes y uno de ellos es el legendario The Joker.

Jared Leto volverá a meterse en el papel del Joker, el cual no fue del todo aplaudido en Suicide Squad, pero se espera que en esta ocasión, la actuación rinda los honores que el personaje merece.

Pero no habíamos tenido algún adelanto de cómo luciría Jared Leto para esta nueva versión de Justice League, por esa razón, hoy se reveló la primera imagen de este personaje y fue el mismo Zack Snyder el que la compartió.

Para esta nueva versión, The Joker jugará un papel en la secuencia Knightmare del filme, es decir, la historia se entrelazará con la de los héroes titulares, podría redimir al personaje, e incluso dar pie a una continuación en formato cómic.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021