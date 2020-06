En las últimas horas, salieron a la luz declaraciones de Danielle, quien aseguró que fue abusada sexualmente por el famoso cantante, Justin Bieber, en 2014.

Bieber asegura que toda su vida ha lidiado con distintos tipos de acusaciones, pero las de abuso sexual son de carácter serio por las víctimas que sí han sido transgredidas.

Danielle declaró que los hechos tuvieron lugar en Houston, Texas, después de un concierto de Justin, quien en ese entonces salía con Selena Gomez.

Las declaraciones de Danielle:

“Si Justin llega a ver esto, sabes quién soy. Sé que te acordarás. Espero que tu vida sea un infierno después de esto y que te ahogues en la culpa. El 9 de marzo de 2014 fui sexualmente abusada por Justin Bieber. Estaba con su exnovia en un concierto en Houston, Texas. Dos amigas y yo nos enteramos que Scooter (mánager de Justin) tenía un evento en Banger’s Sausage House esa noche en Austin, Texas. Cody Simpson, Tory Kelly, The Wanted y más fueron al evento. Más tarde, Justin Bieber sorprendió a la audiencia de aproximadamente 100 personas y cantó un par de canciones”, redactó.

“Mis amigas y yo estábamos disfrutando de la noche hasta que un hombre se nos acercó y nos dijo que si queríamos esperar a conocer a Justin cuando el show terminara. Obviamente dijimos que sí. Mis amigas y yo creímos que fue raro al principio, pero como prometimos, nos quedamos hasta el final porque éramos fans. Justin se acercó hacia nosotras, se sacó un par de fotos y habló unos 20 minutos”.

“Justin y otro hombre que parecía su amigo nos invitaron al Four Seasons Hotel. Al llegar, el amigo de Justin se llevó a mis dos amigas y él me llevó a otra habitación. Justin me hizo prometer que no le diría nada a nadie o tendría un problema legal serio. Me pidió mi teléfono y lo puso a cargar”.

“Le pregunté dónde estaba Selena para sacarle conversación y me dijo que no me preocupara por eso, que ella iba a llegar más tarde. Le seguí preguntando cosas, pero él se acercó a besarme. Estaba en shock con lo que hizo. Supuse que era una señal para callarme, así que lo besé. Pensé que había tomado un par de bebidas y que él podría suponer, por mi aliento a alcohol, que estaba ebria y que no iba a pasar nada malo después”, aseguró.

“Sabía que estaba (saliendo) con Selena, pero pensé que así son todas las típicas estrellas del pop, buscan atención de otras mujeres porque la que tienen no es suficiente. Típicas cosas de Hollywood. Recuerden que esto fue en 2014, cuando él estaba fuera de control”.

El día de ayer un usuario en Twitter llamado Danielle declaró en un comunicado que fue abusada sexualmente supuestamente por Justin Bieber en 2014 pic.twitter.com/jjlk6TP7dJ — Antonio García (@antoniogrciag) June 22, 2020

“Nuestros pequeños besos fueron subiendo de tono. Después de 10 minutos sentados me acostó y se puso encima de mí, empezó a besarme el cuello, bajó hacia mi estómago, desabrochó mis pantalones, me los quitó y empezó a tocar hacia mi ropa interior con sus dedos. Entonces pensé y dudé, me pregunté ¿Y Selena?, ¿yo consentí esto?, ¿cómo podría reaccionar ella si se entera?, ¿dónde están mis amigas?, ¿cómo puede ser normal y estar bien esto?”.

“Le dije que se estaba pasando y que debíamos parar porque quería encontrar a mis amigas, además, me sentía culpable por Selena. Me dijo: ‘Relájate, están todos bien’. Me quitó mi ropa interior, se sacó sus pantalones, agarró las sábanas y las puso sobre nosotros. Su cuerpo estaba sobre el mío, piel con piel”.

“Estaba muy incómoda, empecé a hiperventilar. Le dije que saliera, que me estaba empezando a preocupar por mis amigas, pero ya era muy tarde, entró a la fuerza en mí antes de que terminara de hablar. Me quedé ahí, sin palabras. Mi cuerpo se sintió inconsciente. No quiero entrar en detalles de lo que sucedió después. Esto fue hace 6 años, aunque era un año mayor que él (él tenía 20 y yo 21), fui abusada sexualmente sin mi consentimiento”.

“A finales del año pasado, decidí finalmente hablar. Le conté a mis amigos más cercanos y familiares directos. Fue difícil pero finalmente conseguí contar mi historia. Si alguna vez fuiste víctima de abuso sexual, te creo. Tú y tu historia importa”, finalizó Danielle.

Justin Bieber negó la historia de Danielle

El cantante, quien asegura que pocas veces responde a las múltiples acusaciones que se le hacen, publicó en su cuenta de Twitter que iba a demostrar su inocencia, pues él y su mánager tenían pruebas.

In the past 24 hours a new Twitter appeared that told a story of myself involved with sexual abuse on March 9, 2014 in Austin Texas at the Four seasons hotel. I want to be clear. There is no truth to this story. In fact as I will soon show I was never present at that location. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

Bieber adjuntó los recibos del hotel donde se quedó en los días de la supuesta violación, donde claramente se ve que no fue en el Four Season, como dijo Danielle.

Furthermore I stayed with Selena and our friends at an airbnb on the 9th and on the 10th stayed at a Westin because our hotel reservation at LÀ Quinta and not the four seasons was messed up. Here are the receipts for the hotel on the 10th pic.twitter.com/hLNHnvJ6XS — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

The Pics I showed of me and Selena march 9 in Austin should make it clear that we were together that night and went from the venue to our Airbnb and never went to the four seasons. This is our airbnb receipt where we crashed with our friends pic.twitter.com/4ZDIqjeCIQ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

La estrella del pop y R&B, aseveró que toda acusación sexual debía ser tratada con seriedad, por lo que se pondrá en contacto con Twitter para hacer las debidas investigaciones.

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

La cuenta de Danielle fue eliminada

Después de que Justin Bieber declarara públicamente que tomaría acciones legales en contra de su acusadora, la cuenta de Danielle fue eliminada.