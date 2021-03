Justin Bieber revela por qué no tiene teléfono celular

Justin Bieber ha revelado en una entrevista para Billboard que él no posee un teléfono celular. El cantante de 27 años busca tener una vida más tranquila y sin presiones. Es por eso que no cuenta con este dispositivo. Él ha dicho que se mantiene en contacto con su equipo a través de su iPad.

“Definitivamente aprendí cómo tener límites, y simplemente no siento que le deba nada a nadie”, dijo Bieber.

“Eso me ha ayudado a poder simplemente decir que no y ser firme y saber que mi corazón [quiere] ayudar a la gente, pero no puedo hacer todo. Quiero hacerlo a veces, pero simplemente no es sostenible”, reveló el cantante en el artículo de portada de Billboard.

El nuevo material de Justin Bieber se lanza el 19 de marzo

Bieber está a punto de lanzar su sexto álbum de estudio, “Justice”, el 19 de marzo. “Creo que esta es la primera vez en mi vida donde realmente disfruté el proceso de lanzar un álbum”, dijo.

La nueva música llega poco más de un año después de que Justin debutara con “Changes”. Su disco de R&B fue un éxito, al ganar una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop. Sin embargo, sus sencillos no llegaron a la cima de la lista Billboard Hot 100. Además, Bieber tuvo que cancelar su gira “Changes” debido a la pandemia de COVID-19.

Ahora, Justin está redefiniendo la forma en que ve el éxito. Parece que por fin ha encontrado el equilibrio que necesitaba, junto a su esposa, Hailey Bieber, asegura E News! “Una cosa que ha sido de gran ayuda es que mi esposa se ajusta a las reglas”, agregó. “Ella es tan estructurada y rutinaria y tan responsable”.