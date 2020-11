Justin Bieber y J Balvin participarán en remix de “Mood”

El 5 de noviembre se estrenará un remix “Mood”, la canción de 24kGoldn e iann dior. La nueva versión de “Mood” contará con la participación del cantante latino J Balvin y de Justin Bieber.

En la red social Twitter, 24kGoldn compartió la imagen oficial del nuevo remix y anunció que su estreno se realizará el 5 de noviembre a la medianoche.

Asimismo, Bieber realizó un retuit con respuesta a la imagen publicada por 24kGolden y compartió la dirección del sitio web Why You Always In A Mood, donde se puede preordenar el sencillo para su escucha.

Por el momento, el sencillo está disponible en Spotify y Apple Music.