Justin Bieber y Shawn Mendez anuncian colaboración, ¿dejaron atrás su rivalidad?

Los cantantes canadienses Justin Bieber y Shawn Mendez anuncian colaboración con el tema Monster.

Aunque esto podría indicar que dejaron atrás su rivalidad, el cantante de “Baby” y “Yummy”, de 26 años de edad, lanzó un tuit de cuando le preguntaron qué pensaba de Shawn Mendes a lo que él contestó “¿Quién es Shawn Mendes?”.

Sin embargo, el también canadiense de 22 años, Shawn Mendes le contestó con una divertida foto al lado del actor Jacob Tremblay (Wonder, Room y Good Boys), preguntándole si no recordaba cuando cuando se habían tomado esa foto.

La rivalidad entre ambos actores se rumora desde hace tiempo por la relación que Hailey Bieber mantuvo con Shawn, aunque el anuncio de la colaboración entre Shawn Mendes y Justin Bieber podría ser un primer paso para dejar esas sospechas atrás.

Justin Bieber y Shawn Mendez anuncian colaboración. Lo que debes saber del tema

A través de sus redes sociales, ambos intérpretes compartieron con sus millones de seguidores el adelanto del tema.

Este saldrá el viernes 20 de noviembre y forma parte del álbum Wonder, de Shawn Mendes, del cual ya escuchamos el primer tema.

Además, Monster será la única colaboración en el álbum del cantante canadiense, en el que también se incluyen canciones como: The Intro, Wonder, Can’t Take My Eyes Off YOu, Lost in Japan, nevous, Never Be Alone, Look Up at the Stars, Lost Ones, Why, Always Been You, igher y Picture of the Moon.

Ve aquí el adelanto del tema musical que fue anunciado por los artistas.