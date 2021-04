Justin Bieber genera polémica por usar rastas ¿apropiación cultural?

Desde hace un par de días, Justin Bieber ha mostrado su nuevo look y en él usa rastas, por lo que ha generado polémica y muchos lo han considerado de apropiación cultural.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 172 millones de seguidores, Bieber ha mostrado su nuevo cabello en varias publicaciones.

En una de llas aparece al lado de su esposa, la modelo Hailey Bieber, mientras que en otras simplemente caminando por su casa.

Asimismo, el originario de Canadá, de 27 años, ha mostrado imágenes más de cerca con sus recientes rastas.

Incluso, Bieber ha pedido la opinión de Allison Kaye, su productora musical.

En la imagen, Bieber aparece con las rastas, pero también con los pies de su esposa en su cara.

A través de redes sociales, algunos usuarios han mostrado su informidad y han señalado que el que Justin Bieber use rastas se trata de apropiación cultural.

@justinbieber you know what you did is cultural appropriation?! apologize and cut it wtff

Y’all let Justin Bieber get away with using an MLK quote for no reason on his album, and now he’s comfortable enough to wear dreads. See what happens when you leave the damn gate open pic.twitter.com/kPf4ozUpcz