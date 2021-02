Luego del lanzamiento del documental Framing Britney Spears, surgieron distintas acusaciones en contra de Justin Timberlake, acusándolo de ser misógino y de aprovecharse de la fama de la estrella del pop para hacerse famoso y ahora ofreció una disculpa, pero ¿de qué se trata? Te decimos por qué Justin Timberlake le pidió perdón a Britney Spears y Janet Jackson por misoginia y racismo.

En Framing Britney Spears, se muestran algunas escenas donde Justin Timberlake habla sobre la virginidad de Britney Spears y expone detalles de su vida privada. Además, la señaló como la responsable de terminar la relación y juzgó su vida sexual.

Luego de estas escenas, los fans de la princesa del pop han pedido cancelar a Justin Timberlake y comenzaron a etiquetarlo en redes sociales, pues señalan que su fama comenzó tras salir con Britney, aprovechándose de ella, por lo que, por fin, a través de su cuenta de Instagram, el cantante de 40 años, originario de Tennessee ofreció disculpas.

Quiero disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, de manera individual, porque me importan, las respeto y sé que les fallé”, escribió ante sus más de 59 millones de seguidores en esta red social.

Entiendo que me quedé corto en esas ocasiones y, que en otras muchas, me beneficié de un sistema que perdona la misoginia y el racismo.

He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y sus preocupaciones y, por eso, quiero responder. Estoy enormemente arrepentido por las veces en mi vida en que mis acciones contribuyeron a probelmas, cuando dije cosas fuera de lugar o no alcé la voz por lo que era correcto.

La razón por la que el cantante se disculpó con Britney es precisamente por aprovecharse de la fama de la cantante y hablar de su sexualidad, luego de que terminaran su relación.

¿Pero, porqué le pidió perdón por racismo a Janet Jackson?

Para esto hay que regresar al show de medio tiempo del Super Bowl en 2004, cuando Janet Jackson y Justin Timberlake fueron los encargados del show.

Recordarás que hubo un “problema” con el vestuario de Janet, lo que hizo que ante más de 140 millones de televidentes la intérprete mostrara uno de sus pezones con una perforación.

El escándalo, que se denominó “nipplegate” llevó muchas consecuencias para Janet, entre ellas, que no se le permitió asistir a la ceremonia de la edición número 46 de los Grammy, donde iba a presentar un homenaje a Luther Vandross.

Además, fue vetada de cadenas de televisión como MTV y VH1 y muchas corporaciones de radio dejaron de mostrar sus canciones.

Se señala que Les Moonves, el CEO de CBS, la cadena que emitió ese Super Bowl, se había dispuesto a terminar con la carrera de Janet, pues “no había mostrado suficiente arrepentimiento por lo sucedido ni se había disculpado ante él”.

Sin embargo, Justin Timberlake no recibió ningún tipo de represalias y este cantente jamás alzó la voz para apoyar a Jackson.

Por ello, en su disculpa, Justin Timberlake dijo que no volverá a suceder.

La industria tiene sus fallas. Hace que los hombres, especialmente los blancos, tengan éxito. Está hecha para que funcione de esta forma. Como un hombre en una posición privilegiada tengo que hablar al respecto. Por mi ignorancia, no me di cuenta mientras todo esto sucedía, pero no quiero volver a aprovecharme de que hagan menos a otros.

Reconozco que esta disculpa es un primer paso y que no me absuelve de mi pasado. Quiero hacerme responsable de mis propios errores y formar parte de un mundo que apoya a otros.

Me importa el bienestar de la gente que amo y he amado. Sé que puedo hacerlo mejor y lo haré mejor.