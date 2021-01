La oficina del presidente de Túnez, Kais Saied, informó este jueves que el mandatario fue blanco de un “intento de envenenamiento” por medio de una carta, la cual fue abierta por una asistente que enfermó.

El comunicado explica que la carta envenenada, de remitente desconocido, llegó el lunes al escritorio de su asistente principal, Nadia Akacha.

“Al abrirla, no encontró ningún documento escrito, pero su salud se deterioró rápidamente. De repente se sintió débil, estuvo a punto de perder la vista y tuvo una migraña”. Además, otro funcionario que se encontraba en la misma oficina, también se sintió mal.

Según el comunicado, Nadia Akacha fue trasladada al hospital militar de Túnez, mientras que la correspondencia fue enviada al Ministerio del Interior para ser analizada.

Mohsen Dali, portavoz de la fiscalía de Túnez, dijo que un escuadrón especial se encuentra investigando el caso.

El documento explica que el suceso no se hizo público el día en que ocurrió para no generar pánico entre la población y que la carta no hizo daño al presidente, Kais Saied, quien cuenta con una buena salud.

Kais Saied, exprofesor de derecho y jurista, fue elegido para la presidencia de Túnez en 2019 tras lanzarse como candidato independiente.