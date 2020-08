Hace apenas cuatro días que Joe Biden anunció a la senadora por California, Kamala Harris, como su compañera de fórmula en su búsqueda de la presidencia de Estados Unidos.

Como una de sus primeras propuestas como posible futura vicepresidenta, Kamala Harris prometió proteger a los dreamers de la deportación y ayudarlos para obtener la ciudadanía, así lo anunció en su cuenta de Twitter.

“Hoy hace ocho años, se aceptaron las primeras solicitudes de DACA. Los soñadores son estadounidenses pero siguen siendo atacados por esta administración. El primer día como presidente, @JoeBiden tomará medidas para proteger a los Dreamers de la deportación y encaminarlos hacia la ciudadanía”, redactó Harris.

Eight years ago today, the first DACA applications were accepted. Dreamers are Americans but they still remain under attack by this administration. On day one as president, @JoeBiden will take action to protect Dreamers from deportation and put them on a path to citizenship.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 15, 2020