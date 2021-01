Maestra fue sentenciada por seducir a alumno y abusar sexualmente de él

Una maestra suplente en la escuela de Princes Risborough en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra, fue sentenciada por seducir a un joven de 15 años, llevarlo al campo y abusar sexualmente de él.

Kandice Barber, de 35 años, casada y con hijos, fue declarada culpable este jueves por un jurado en los tribunales de Aylesbury por los hechos ocurridos en 2018 y podría alcanzar una pena de hasta cinco años de prisión.

“Todo comenzó en una tarde de deportes el 27 de septiembre de 2018, cuando ella se acercó a él y tomó prestado su teléfono. En posesión del teléfono, puso sus datos en su cuenta de Snapchat. A él le pareció un poco raro”, explicó el fiscal Richard Milne en su alegato.

Kandice comenzó a contactar a su alumno. Cada vez los mensajes subían más de tono.

“¿Te gustan los senos o los glúteos?”, le preguntaba. Después comenzó a mandarle fotos de ella desnuda y con juguetes sexuales.

“Cuando estemos en clase, vamos a ver si nos ponemos lo más calientes posible sin que los demás se enteren”, decía uno de los mensajes.

La tutora nunca se imaginó que una de las fotos que le mandó a su alumno comenzaría a circular por toda la escuela. Incluso, llegó a manos del director, quien la despidió y levantó una demanda en su contra.

Sin embargo, la maestra ya había logrado su cometido. De acuerdo a la fiscalía, Kandice llevó al alumno a un campo y abusó sexualmente de él junto a un fardo de heno.

Barber ya había sido juzgada por enviar las fotos a un menor de edad y condenada por incitar a que un niño observara un acto sexual desde una posición de confianza. Fue hasta este jueves que fue condenada por forzar a un menor de edad a participar en actividades sexuales.

Tras 10 horas y 39 minutos de deliberación, el jurado la declaró culpable. Según el diario Daily Mail, Barber no mostró arrepentimiento. El juez no dictó sentencia debido a que la abogada de Kandice, Nadia Chbatt, no asistió a la audiencia por otro compromiso.

“No voy a proceder a la sentencia inmediatamente. Acepto totalmente que la Sra. Chbatt, que fue su abogada en el juicio, debe estar presente. Voy a dejarla en libertad bajo fianza hasta la próxima ocasión, que será mañana por la mañana o el lunes por la mañana, cuando deba asistir al Tribunal de la Corona de Aylesbury”, señaló el juez.