Kanye West buscará ahora la presidencia en el 2024

Después de la polémica candidatura del rapero en la elección del 2020, Kanye West buscará la presidencia en 2024.

Aún tras su fracaso electoral en las elecciones del presente año, el rapero sigue con sus intenciones de ser presidente de los Estados Unidos. De nuevo buscará estar en la papeleta en las próximas elecciones. No se sabe aún si volverá a ser candidato independiente o se unirá a algún partido.

En estas elecciones West estuvo presente en las papeletas de 12 estados y consiguió un aproximado de 60 mil votos. Tennessee fue el estado en donde tuvo el mejor resultado (recibió más de 10 mil votos), un 0,3% del recuento total.

Pero el rapero no ha perdido las esperanzas de ser presidente y lo intentará de nuevo en las próximas elecciones.

El diseñador de modas ha publicado en su cuenta de Twitter un breve mensaje en el que escribió: “Bien”, “Kanye 2024”. Junto con el mensaje publicó su fotografía delante de una imagen del mapa electoral de Estados Unidos.

En la jornada electoral del martes West depositó su voto y publicó un mensaje en Twitter. En este aseguró que era la primera vez que asistía a las urnas y que votó por sí mismo.

“Dios es bueno. Hoy voy a votar por primera vez en mi vida por el presidente de Estados Unidos, y es por alguien en quien realmente confío… en mí”, escribió.

Además, publicó varias fotografías y video en los cuales se ve al rapero llenando la papeleta electoral. ”Sigan creyendo. Kanye 2020. Gracias, Jesucristo. La primera vez votando en toda mi vida. Estamos aquí para servir. Rezamos por todos los líderes mundiales que nos sirven”, escribió junto a uno de los vídeos que subió a su cuenta.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

— ye (@kanyewest) November 3, 2020