Kanye West no lució el anillo de bodas que le obsequió Kim Kardashian

El divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian va en serio, luego que la modelo y socialité presentará una demanda para su separación con el rapero, ambos ya comenzaron los trámites para que esto ocurra.

Pero hoy hubo una señal que permite ver que ambos están tramitando su divorcio, ya que Kanye West acudió a visitar la academia de su marca de moda Yeezy, la cual está ubicada en Los Ángeles y lució un detalle que no pasó desapercibido.

Mientras Kanye era acompañado de su dispositivo de seguridad habitual y del menor de los cuatro hijos que tiene con Kim Kardashian, el pequeño Psalm, el rapero vestía con chándal de color azul que combinó con la ausencia de su anillo de bodas.

De esta forma, el músico ha querido seguir el ejemplo de Kim, quien la semana pasada fue vista por Los Ángeles sin su anillo de compromiso que él le había entregado antes de su enlace de 2014.

Kanye West pictured without wedding ring after Kim Kardashian files for divorce https://t.co/3qLViXTI4q #KUWTK pic.twitter.com/jr5GstJEbI

— Mirror Celeb (@MirrorCeleb) February 24, 2021