Kanye West: quién es y por qué es tan polémico

Ya sea por sus expresiones faciales, por sus declaraciones en entrevistas o porque decide postularse para presidente de Estados Unidos, el polémico Kanye West siempre está en medio de las críticas.

Y luego de recibir 60 mil votos votos en las últimas elecciones (de acuerdo con información de Google) dijo que abandonaría la carrera por la presidencia, sin embargo, ya anunció que volverá en 2024.

Por esta razón, hicimos un recuento de las frases y momentos más polémicos del rapero originario de Atlanta, esposo de la estrella de televisión y empresaria Kim Kardashian.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz hizo un llamado a votar por Joe Biden e hizo un comentario sobre la postulación del rapero:

Tras esta referencia, el esposo de Kim Kardashian dijo que Friends (1994-2004), la serie que protagonizó Aniston, tampoco había sido graciosa, aunque poco después borró su publicación.

En sus redes sociales, en septiembre, el rapero subió un video en el que se ve orinando un Grammy. Poco después de subir el video lanzó un tuit en el que explicaba por qué lo había hecho:

90% of the record contracts on the planet are still on a royalty A standard record deal is a trap to NEVER have you recoup, and there’s all these hidden costs like the “distribution fees” many labels put in their contracts to make even more money off our work without even trying.

— ye (@kanyewest) September 16, 2020