La trata de personas y la esclavitud sexual son de los delitos más deleznables y castigados alrededor del mundo. Karla Jacinto Romero, una valiente sobreviviente de estos terribles crímenes, relató el infierno que vivió durante años.

Abusada desde los cinco años, Karla Jacinto se dejó persuadir a los 12 años por un joven 10 años mayor que ella, quien le prometió amor, cuidado y darle una mejor vida lejos de su disfuncional familia.

“Fue una vida muy difícil, no se lo deseo a nadie. Realmente, desde los 12 años fui explotada sexualmente, pero antes de eso, yo era muy vulnerable. Yo sufrí abuso sexual desde los cinco hasta los 12 años y eso hizo que tomara una decisión de creer en un amor falso”, relató.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

El tratante de personas se dio cuenta de inmediato del entorno de Karla y su vulnerabilidad, por lo que seducirla y convencerla de irse con él, fue sencillo.

“Tenía la vulnerabilidad de atención, de amor, de comprensión y bueno, el tratante vio en mi esa vulnerabilidad donde no había una mamá que me protegiera, unos hermanos que me quisieran, un papá que estuviera conmigo, dándome atención, acobijo y, sobre todo, la educación en la escuela, muchas veces no nos enseñan qué es la trata de personas. Yo a los 12 años no sabía qué era la trata de personas, un padrote, no sabía qué eran muchísimas cosas hasta que lo viví”, añadió.

Karla Jacinto fue abusada más de 43 mil veces

Forzada por traficantes a prostituirse, se calcula que Jacinto Romero fue violada más de 43 mil 200 veces.

“Cuatro años de mi vida siendo violada sexualmente, siendo golpeada con cables, con palos, con cadenas, me llegaron a quemar con una plancha. Me tuvieron trabajando embarazada, mi regalo de 15 años fue una bebé. Después de mucho tiempo pude escapar y fue algo que no se lo deseo a nadie”, aseguró.

Karla estaba obligada a trabajar 16 horas seguidas al día y tener relaciones con 30 hombres, dos por hora. Pensó en quitarse la vida en múltiples ocasiones.

“Muchas veces quise suicidarme, muchas veces quise solamente desaparecer, cada vez que me golpeaban, el pedirle a Dios que ya me llevara, el tener una infancia y adolescencia donde realmente solo vivía violencia. Hubo un momento en el que te llegabas a acostumbrar, pero sobre todo se te quitaban las lágrimas, ya no podías llorar ni reír, ya no podías hacer nada porque tu cuerpo, tu mente ni tu vida eran tuyos”, admitió.

Escapó a los 16 años

A los 16 años, Karla logró escapar de sus captores. Con coraje y valor inició su rehabilitación para después ayudar a chicas que vivieron el mismo martirio que ella.

“Fue algo muy bello, muy bonito, porque una persona de 62 años, José Víctor Caballo Becerra, fue la persona de miles de personas que vio a un ser humano. Fue la persona que vivió y murió sabiendo que iba a ser otra persona totalmente diferente y que lo único que quería cumplir era rescatarme”, comentó.

A más de 10 años de su escape, Karla Jacinto confesó que lo más difícil de superar fue el miedo de que en cualquier momento volverían por ella para hacerle daño.

“Lo más difícil fue vivir con miedo la mayoría del tiempo, saber que en algún momento me iban a matar o me iban a hacer algo a mí o a mi familia. El motivo era porque viví con una amenaza desde que me escapé, que me iban a buscar meses, días, semanas, años, pero de que me encontraban, me encontraban, pero no pasó nada. Apenas hace un año agarraron a mi tratante, está ya en la cárcel, todavía no lo juzgan, pero estoy feliz que las autoridades puedan hacer su trabajo para que nos den total libertad de poder ser libres”, detalló.

Karla y su nueva vida como madre y activista

Con 28 años, Romero tiene una hija de 13, en quien se vio reflejada y aseguró que no quiere que no viva nada de lo que ella cuenta.

“Yo la miraba y decía ‘yo no quiero que pase esto’. Hoy ya tiene 13 años y está pasando por una etapa muy difícil porque ya va a entrar a la adolescencia y me da miedo, pero cuando veo, doy mis pláticas y doy mi testimonio a diferentes espacios, realmente eso me motiva a seguir luchando, porque jóvenes niñas y niños madres y padres de familia me están escuchando en este momento. Entonces eso me motiva a seguir alzando la voz”, agregó.

Después de tanto sufrimiento, actualmente, Karla Jacinto escribe una nueva historia, donde es una activista que lucha en contra de la trata de personas.

“Hoy tengo una nueva historia. Hoy me permite la vida dar mi testimonio a diferentes personas. Hoy me permito ser libre para cuidar a mi familia. Hoy me permito hacer muchas cosas que nunca pensé hacer cuando fui víctima de trata de personas. Hoy tengo mi hoja en blanco para escribir una nueva historia”, platicó.