Karol G recuerda su dura experiencia con el COVID-19

La cantante colombiana Karol G recuerda cómo fue su experiencia al enfermar de COVID-19 en julio. Para ella, vivir la experiencia de tener COVID-19 no fue fácil. Pues aunque a ella le dio fuerte, su asistente fue quien tuvo los síntomas más severos.

“En mi casa nos dio a tres al mismo tiempo. Esas tres personas obviamente nos aislamos del resto de la gente y los tres casos fueron completamente diferentes”, recuerda.

“Estaba mi hermana, estaba mi amiga y asistente, y estaba yo. A mi hermana le dio muy suave y así fuimos como en grados de dolor, por decirlo así. Para mí fue un término medio. Yo siento que me dio muy duro, pero yo veía a mi amiga y asistente y a ella le dio muy fuerte. Entonces me sentía bendecida porque yo no estaba tan así”, confiesa.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Después de esta experiencia la cantante entiende el gran riesgo que es el virus, “porque no sabemos a quién le puede dar y cómo”, asegura. Es por eso que recomienda a sus fans seguir todas las indicaciones de las autoridades de salud para que no enfermen como ella.

Karol G se siente agradecida de recuperar su salud y por poder reconectar con ella misma

La colombiana de 29 años se encuentra agradecida con la vida por estar de nuevo saludable. De igual manera reconoce sentirse feliz por todo este tiempo que ha pasado en casa. Durante este periodo ha tenido oportunidad de reconectarse con ella al grado de sentir que se enamoró otra vez de sí misma.

Además se siente más tranquila ahora que ya pasó por lo peor del virus. “Creo que en cierta forma respiro con tranquilidad cuando digo “ya me dio” porque lo viví”, dice Karol G. “Obviamente uno sigue conservando la precaución con muchas cosas, pero pues eliminas ese pánico que tienes constantemente antes de que te dé”, confiesa.

La cantante ha sido nominada a cuatro premios Grammy Latinos

Ahora que ha recuperado la salud, la cantante está muy contenta pues obtuvo cuatro nominaciones para los Grammy Latinos.

Este año compite por partida doble por el premio a la grabación del año con “Tusa”, su éxito con Nicki Minaj. También compite con “China”, con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin. Otra de sus nominaciones es por canción del año con “Tusa”. Por último “China” está postulada a mejor fusión/interpretación urbana.

“Obviamente las nominaciones fueron muy emocionantes para mí, fue muy emocionante ver mi música en categorías generales y creo que eso fue parte de la evolución del año pasado”, dijo Karol G en una entrevista para The Associated Press.

“Siento que la música como tal, la música urbana, nos representa a los latinos. Tenemos canciones gigantescas en el mundo”.

Con información de The Associated Press