La cantante colombiana Karol G usó un vestido de gala al estilo de una quinceañera en los Latin Grammy 2020, pero no todos parecieron considerar acertado el vestuario.

Las críticas no solo estuvieron en el estilo del vestido, confección de Dolce & Gabbana. Era de un tono rosa pastel que se relacionó con el que usan las jóvenes en su fiesta de 15 años. En el modelo strapless destacaban las piedras de colores. También el accesorio en el cuello aportó brillo y destellos a la cantante, aunque el tamaño fue un poco exagerado. Eso sí, fueron gramour total, pues era un collar de diamantes de la joyería Lorraine Schwartz.

Uno creería en la obvia evolución de estilo en las alfombras rojas latinoamericanas… Pero llegan los #LatinGRAMMY y pasa esto con Karol G 😶 No entiendo nada. pic.twitter.com/Fz5kx4dc7s — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) November 20, 2020

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Para algunas personas, este tipo de ropa no le favorecía por varias razones. Una de ellas es que no es apto para una mujer que no está en la adolescencia. Por otro lado, definitivamente no aportaba belleza a su figura y la hicieron lucir con algunos kilos de más debido al ancho del vestido.

El problema adicional es que la falta tenía unas letras que no fueron sencillas de entender, pues se perdían entre los pliegues debido al gran volumen.

Seguimos tratando de adivinar qué dice el vestido de @karolg en la alfombra de los #LatinGrammyTNT 😅#LatinGRAMMYs pic.twitter.com/NXO6e65dTS — TNT™ América Latina (@TNTLA) November 20, 2020

¿Qué decía el vestido de Karol G en los Latin Grammy 2020?

Para aclarar el tema, les contamos que aunque la mayoría de las personas dicen que aún no lo entienden, Karol G desfiló el vestido en los Grammy con parte de la letra de su famosa canción Tusa. En la falda decía: “un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental”.

Habrá que esperar para que la cantante termine de confirmar si en efecto ese fue el mensaje que portaba su ropa. Lo que sí está claro es que Karol G no pasó desapercibida en la gala.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @karolgmedellin1

Lo cierto es que para la cantante de 29 años, usar este vestido fue parte de estar “Cumpliendo sueños 💖🕊⭐️ @latingrammys”. Así lo compartió en su cuenta de Instagram para sus seguidores cuando mostró su look en la alfombra roja de los premios.