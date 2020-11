Kate Mara dijo que filmar Los 4 Fantásticos fue horrible y su nombre lleva siendo tendencia varios días.

Fue en una entrevista con al revista Emmy, que la actriz de proyectos como Pose, House of Cards y American Horror Story, entre otros, reveló la experiencia misógina que vivió al filmar Los 4 Fantásticos.

Tuve una experiencia horrible filmando Los 4 Fantásticos. Nunca había hablado de eso y me casé con uno de mis compañeros (Jamie Bell), así que no me arrepiento de haberla hecho, pero, ¿desearía haber reaccionado de forma diferente a ciertas cosas? Sí, definitivamente.

He tenido dos experiencias espantosas con directores hombres. ¿Me ha sucedido que no me llevo bien con directoras mujeres? Claro. Pero nunca sentí que fuera porque soy mujer. Sin embargo, con los directores hombres, el 100 % de las veces eran cosas que únicamente me estaban pasando a mí. Era algo que tenía que ver con las dinámicas de poder. Y en mis dos experiencias malas, yo era la única mujer en la película.