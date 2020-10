Kayleigh McEnany, secretaria de prensa de la Casa Blanca, anunció a través de Twitter que dio positivo en coronavirus.

Después de que el propio presidente, Donald Trump y su esposa, Melania, arrojaron positivo en COVID-19 tras realizarse las pruebas, McEnany es la última funcionaria que contrae el virus en la Casa Blanca.

“Después de dar negativo de forma constante, incluso todos los días desde el jueves, di positivo para COVID-19 el lunes por la mañana sin experimentar síntomas. “Ningún reportero, productor o miembro de la prensa figura como contactos cercanos de la Unidad Médica de la Casa Blanca. Además, definitivamente no tenía conocimiento del diagnóstico de Hope Hicks antes de realizar una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves”, redactó.

El brote de coronavirus en la Casa Blanca comenzó con con Hicks, uno de los ayudantes más cercanos del presidente. Después, Trump hizo el anuncio, y ahora, McEnany.

Después del anuncio del presidente, los periodistas cuestionaron a Kayleigh McEnany sobre si utilizaría mascarilla protectora en sus conferencias de prensa, pero la secretaria de prensa no contestó.

Alyssa Farah, directora de comunicaciones de la Casa Blanca , tuiteó en apoyo a Kayleigh, y expresó que espera que el personal de vital importancia, como McEnany, continúe trabajando hasta que reciban indicaciones médicas.

One thing I want to clear up: Senior White House staff are deemed Essential Personnel by CDC & DHS. This means they are expected to continue to work – while taking precautions – until a medical recommendation otherwise is given.

— Alyssa Farah (@Alyssafarah) October 5, 2020