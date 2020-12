Kelly Clarkson ganó la custodia de sus hijos en medio de su divorcio

La cantante Kelly Clarkson ganó la custodia de sus hijos luego de su divorcio con su ex Brandon Blackstock.

Un juez de Los Ángeles dictaminó que la cantante de Because of You y Since U Been Gone, quien actualmente se encuentra en el proceso de divorcio de su exmarido, tendrá la custodia principal de sus hijos.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock tienen dos hijos: River Rose, de 6 años, y Remington Alexander, de 4 años.

La razón por la que la cantante de 38 años tendrá la custodia principal es porque la tensión con su expareja ha aumentado, lo que complica la paternidad compartida.

Las partes tienen dificultades para ser padres compartidos debido a problemas de confianza entre ellos”, señala el documento judicial.

Kelly Clarkson ganó la custodia de sus hijos

El documento judicial señala que Clarkson permitirá que Blackstock, que planea residir en Montana y trabaja como gerente musical, visite a los hijos de la expareja en Los Ángeles, en la residencia Woodvale, de Kelly.

Brandon Blackston compartirá la custodia física y legal, pero Clarkson tendrá la custodia física primaria en Los Ángeles.

En cuanto a las vacaciones, al menos este año, los niños pasaron Día de Acción de Gracias con Brandon y pasarán desde el 19 de diciembre hasta las vacaciones de año nuevo con la cantante estadounidense.

Para tener una relación lo más sana posible, la expareja acordó que ninguno hablará mal del otro padre a sus hijos, ni permitirán que terceros lo hagan mientras estén con los niños.

Clarkson solicitó el divorcio en junio tras siete años de matrimonio, ya que la artista señaló que el bienestar de sus hijos era su prioridad.

Actualmente Kelly participa como coach en el programa The Voice y conduce su propio programa The Kelly Clarkson Show.

Tan solo ayer en su show dijo que pasar por un divorcio es horrible, mientras hablaba con Glennon Doyle y Alicia Keys.