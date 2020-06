Kelly Clarkson se separa de su esposo, Brandon Blackstock

La cantante Kelly Clarkson se separa de su esposo de casi siete años, Brandon Blackstock. La ganadora de la primera temporada de American Idol en 2002, solicitó el divorcio el 4 de junio en la corte de la ciudad de Los Ángeles, California. US Weekly dio a conocer esta información. La intérprete citó que la razón de su separación fueron diferencias irreconciliables. También solicitó que no se le exigiera el pago de manutención a su ex esposo, Blackstock.

Una separación amistosa para Kelly y Brandon

Se espera que sea una separación amistosa ya que Blackstock trabaja como manager de la intérprete de “Since U Been Gone”. Además ambos trabajan en muchos proyectos juntos como es el caso del exitoso programa musical “The Voice”.

Se sabe que en las semanas la pareja ha pasado la cuarentena en su rancho de Montana, junto a sus dos hijos, River de 5 años y Remington de 4. Clarkson y Blackstock se habían mudado de manera permanente a la ciudad de Los Ángeles, después de que la intérprete, de 38 años, iniciara las grabaciones de su nuevo programa The Kelly Clarkson Show. Ahora se dio a conocer también que meses atrás habían puesto a la venta la residencia de Los Ángeles. No se sabe por el momento dónde será el lugar de residencia de ambos, después de este proceso.

Un amor que acaba

Fue en 2006 cuando se conocieron en los Academy of Country Music Awards. Fue Narvel Blackstock, padre de Brandon y ex manager de Clarkson, quien los presentó. Su relación fue meramente amistosa hasta que seis años después, en 2012, celebraron su compromiso. En octubre de 2013 celebraron su boda en la granja Blackberry Farms, en Walland, Tennessee.

Clarkson es considerada una de las vocalistas y celebridades más influyentes de la música pop, con más de 25 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.